Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social alcune foto del suo Gender reveal party dove sua madre, Michelle Hunziker, era visibilmente commossa.

Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti ha scoperto di aspettare un figlio maschio e, sui social, ha condiviso alcune foto del suo Gender reveal party. Nelle immagini sono ritratti i suoi amici, i genitori di Goffredo Cerza, papà Eros e la madre Michelle Hunziker che, visibilmente commossa, ha appreso con gioia che sarà nonna del suo primo nipotino.

Michelle Hunziker: le foto del Gender reveal party

Aurora Ramazzotti è più felice che mai di attendere il suo primo figlio maschio e in queste ore, sui social, ha condiviso le splendide immagini del suo Gender reveal party e ha dedicato un tenero messaggio alla sua famiglia e a quella di Goffredo Cerza. Il primo figlio della coppia è atteso per gennaio 2023 e al momento non è dato sapere quale sarà il nome scelto da Aurora e Goffredo.

“Avere la mia famiglia sgangherata tutta insieme, guardare i miei fratellini giocare, sentire la complicità con la famiglia di Goffredo, respirare la gioia dei miei amici. Davvero non saprei dirvi un momento della mia vita in cui io sia stata più felice. Una giornata perfetta. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a renderla tale”, ha scritto Aurora Ramazzotti, più raggiante e felice che mai.

