Anche Adriana Volpe è scesa in campo per prendere le difese di Marco Bellavia dopo quanto accaduto al Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore in tanti hanno preso le difese di Marco Bellavia, uscito dalla casa del GF Vip dopo aver avuto subito frecciatine e vessazioni da parte degli altri concorrenti. Adriana Volpe, ex concorrente ed ex opinionista del reality show, si è scagliata via social contro i vipponi dopo quanto accaduto nella Casa di Cinecittà e ha tuonato nelle sue stories: “Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria”, e ancora: “Mai mi sarei aspettata una battuta come ‘Tu sei patetico’. Giovanni, Carolina ma secondo voi esistono malattie di serie A e malattie di serie B? O dolori di serie A e di serie B? Wilma Goich che dice ‘Sei la causa dei tuoi mali’. Ma vi rendete conto della gravità delle vostre parole?”.

Adriana Volpe

Adriana Volpe difende Marco Bellavia

Dopo Maria Teresa Ruta anche Adriana Volpe si è scagliata contro il GF Vip 6, esprimendo la sua incredulità per quanto accaduto tra i concorrenti e Marco Bellavia nelle ultime ore. In tanti stanno chiedendo a gran voce che il programma tv prenda provvedimenti e intanto Adriana Volpe ha affermato di considerare Bellavia come il vincitore morale di questa sesta edizione.

“Tutti abbiamo capito quanto falsi siete. A voi non mancherà, ma al pubblico sì. E per il pubblico Marco Bellavia è l’unico vero vincitore di questa edizione”, ha concluso la conduttrice nel suo sfogo via social. La vicenda sta continuando a generare grande clamore in rete e in tanti chiedono che la produzione prenda provvedimenti contro i concorrenti del programma.

