Belen Rodriguez ha dedicato un romantico messaggio a Stefano De Martino nel giorno del suo 33esimo compleanno.

Stefano De Martino ha spento 33 candeline e ha festeggiato tra le onde della sua amata Napoli, dove ha deciso di trascorrere alcuni giorni in totale relax approfittando del bel tempo. In queste ore la moglie del ballerino, Belen Rodriguez, gli ha voluto dedicare un romantico messaggio via social e postando una loro foto insieme ha scritto: “Felice compleanno al mio cuore”.

Belen Rodriguez: il messaggio di auguri a Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha dedicato uno speciale e romantico messaggio a Stefano De Martino, il compagno con cui sembra finalmente aver ritrovato la serenità dopo che, nel 2020, si erano separati per la seconda volta e, a seguire, lei aveva avuto la figlia Luna Marì insieme ad Antonino Spinalbese. Proprio in queste ore, nella sua ultima intervista a Verissimo, la showgirl ha confessato tutta la sua ammirazione per Stefano De Martino, che ha accettato di stare con lei nonostante avesse avuto una figlia con un altro uomo. “È il mio mascalzone preferito. Tra noi, è stato molto complesso, ma in questo marasma, posso dire che oggi, ho la certezza di amarlo davvero tanto”, ha dichiarato la showgirl.

