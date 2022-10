A Uomini e Donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno avuto il loro ennesimo e inatteso confronto.

Le schermaglie, i chiarimenti e i ritorni di fiamma sembrano non finire mai tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. In queste ore la dama ha confessato a Riccardo quali sono state le cose che l’hanno immediatamente fatta innamorare di lui quando si sono conosciuti e i due si sono commossi fino alle lacrime.

“Tu pensi che io non ti ho mai apprezzato e invece mi sono innamorata immediatamente quando ti ho visto (…) le tue spalle, la tua importanza, il tuo farmi sentire in alto con te (…) il modo in cui lui mi coccolava, mi carezzava, mi faceva sentire tanto donna (…) mi dava anche la spinta di dire insieme faremo tante cose, la sua sensibilità, il suo fisico, la tua intelligenza, ci sono tanti lati…”, ha detto Ida, finendo per far commuovere Riccardo.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri in lacrime

Più volte Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno tentato, senza successo, di far funzionare le cose tra loro. In queste ore la dama di Uomini e Donne è tornata a parlare con Riccardo e a svelargli, in diretta tv, l’elenco delle caratteristiche che l’avrebbero fatta innamorare di lui. Riccardo si è commosso fino alle lacrime e infine lui e Ida si sono lasciati andare ad un lungo e sentito abbraccio. In tanti si chiedono se le cose tra i due avranno ulteriori sviluppi visto che, un anno fa, avevano nuovamente tentato di uscire insieme ma la liaison era naufragata ancor prima di cominciare. Ida in seguito si è più volte sfogata contro Riccardo.

