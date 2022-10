Flavia Vento ha rotto il silenzio sulla separazione di Totti e Ilary Blasi e sulla presunta notte di passione trascorsa con l’ex capitano.

Interrogata da Striscia la Notizia in merito a quella che è stata la separazione più discussa dell’anno, Flavia Vento ha preferito come sempre glissare sull’argomento ma sibillina ha annunciato di aspettarsi un giorno delle scuse. La showgirl in passato è stata al centro di un controverso scandalo in merito a una presunta notte di passione trascorsa con Totti pochi mesi prima delle sue nozze con Ilary Blasi e in tanti – viste le recenti accuse di tradimento scambiate dai due – si chiedono cosa ci fosse di vero.

Flavia Vento

Flavia Vento: la separazione di Totti e Ilary

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha portato un tapiro d’oro a Flavia Vento e le ha chiesto se fosse “attapirata” per via delle voci sui presunti tradimenti che hanno seguito l’annuncio d’addio di Totti e Ilary.

“Ancora con questo Francesco? Sono passati 20 anni e io sono casta da 10”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Un giorno spero di ricevere delle scuse…”. La vicenda della presunta notte di passione trascorsa da Flavia Vento e Francesco Totti è stata più volte rilanciata da Fabrizio Corona ma, finora, i diretti interessati hanno sempre smentito la questione. In tanti si chiedono cosa ci sia stato di vero.

