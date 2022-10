Anche Maria Teresa Ruta si è scagliata contro il GF Vip dopo quanto accaduto a Marco Bellavia all’interno del programma.

In queste ore in tanti si stanno scagliando contro il GF Vip e alcuni dei suoi concorrenti per come è stato trattato Marco Bellavia, che ha deciso di lasciare il programma. L’ex concorrente del reality show, Maria Teresa Ruta, si era sempre detta disposta a tornare all’interno del programma tv ma gli ultimi avvenimenti le avrebbero fatto cambiare idea.

“Oggi vi voglio parlare del GF Vip, che mi fa schifo. Sì, perché era partito benissimo. Certo, è un programma di intrattenimento ma non per questo non può essere anche un programma un po’ educativo. Infatti era partito con paroloni come “parità, “integrazione”, parlando di malattie, di patologie”, ha scritto nelle sue stories la conduttrice, e ancora: “Aveva bisogno di essere accolto, di sentirsi come gli altri perché molti su cui c’erano delle discriminazioni sono stati accolti con affetto, che poi sia vero o falso questo io non lo so. Io Marco Bellavia non lo conosco per niente e da spettatrice mi aspettavo quello che non c’è stato”.

Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta difende Marco Bellavia

Come altri volti vip e fan del GF Vip, anche Maria Teresa Ruta ha voluto dire la sua sul caso di Marco Bellavia, uscito dalla casa del reality show dopo aver subito vessazioni e giudizi da parte degli altri concorrenti. In queste ore la vicenda ha sollevato un putiferio in rete e in tanti stanno chiedendo che vengano presi provvedimenti contro i concorrenti del popolare programma tv. Sulla questione è intervenuto anche il fidanzato di Carolina Marconi, Alessandro Tulli, che ha preso le difese della sua compagna in merito alla vicenda.

