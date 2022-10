In queste ore il fidanzato di Carolina Marconi è intervenuto sui social dopo che la gieffina è stata minacciata per le sue frasi su Marco Bellavia.

In queste ore il web è insorto in difesa di Marco Bellavia, uscito dalla casa del GF Vip dopo esser stato preso di mira dai suoi compagni d’avventura. Carolina Marconi è finita nell’occhio del ciclone per aver definito “patetico” il suo ex coinquilino e il suo fidanzato Alessandro Tulli è intervenuto sui social specificando che qualcuno sarebbe persino arrivato ad augurare la morte alla sua fidanzata (che alcuni mesi fa ha superato le cure per un tumore al seno).

Carolina Marconi

Carolina Marconi: le minacce di morte

In queste ore Carolina Marconi – così come altri concorrenti del GF Vip – è finita nell’occhio del ciclone per essersi scagliata contro Marco Bellavia, che ha lasciato la casa del GF Vip tra enormi polemiche e bufere. Il fidanzato della concorrente, Alessandro Tulli, ha deciso di prendere le sue difese via social dopo che in moltissimi tra i fan del programma si sono scagliati contro di lei, arrivando persino ad augurarle che il suo tumore si ripresentasse e che questa volta le fosse letale.

“Tutto questo per aver usato la parola “patetico” che estrapolata e buttata a casaccio in un contesto social, insieme ad altre parole. Chi ha ascoltato per intero tutta la conversazione sa che lei cercava solo di esortarlo a reagire, sottolineando il fatto che lui è una persona fortunata perché ha un figlio che lo ama. Cercava di spronarlo a vivere questa esperienza con leggerezza”, ha dichiarato Alessandro Tulli via social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

