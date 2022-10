A Domenica In Mara Venier ha svelato di esser stata diffidata da Romina Power, con cui sembrava avere un ottimo rapporto.

Mara Venier ha avuto Loredana Lecciso come ospite al suo Domenica In e proprio durante la sua intervista ha svelato di non poter nominare Romina Power, che avrebbe diffidato il programma tv. “Non dobbiamo nominare. Non si nomina proprio, sennò ce querelano… Preferisco non nominare Romina perché siamo state diffidate dal fare il suo nome. Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara”, ha dichiarato la Venier, mentre Loredana Lecciso ha replicato: “Sono mortificata per questo. Mi dispiace, non volevo arrecarti questo fastidio. Oggi però è il compleanno di mio papà e, senza togliere nulla a Romina, preferisco fare gli auguri a lui”.

Mara Venier

Mara Venier diffidata da Romina Power

Mara Venier ha svelato in diretta tv di esser stata inaspettatamente diffidata da Romina Power, con cui in precedenza sembrava avere un buon rapporto. Secondo i rumor in circolazione alla base della diffida potrebbe esserci stata proprio l’ospitata di Loredana Lecciso a Domenica In (cosa che avrebbe infastidito la Power) o che la stessa Romina è stata ospite di Silvia Toffanin Verissimo (suscitando quindi la reazione della rivale Mara Venier, che si considerava sua amica). In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Romina Power svelerà i motivi della diffida.

