Asia Argento ha rotto il silenzio dopo che, nelle ultime ore, sono circolate illazioni riguardanti la morte di Anthony Bourdain.

Nei giorni scorsi l’uscita di una biografia non autorizzata sulla scomparsa di Anthony Bourdain è stata accompagnata da ipotesi e illazioni sui messaggi che Asia Argento – all’epoca legata sentimentalmente allo chef – gli avrebbe inviato poco prima che lui si togliesse la vita (tra questi un sms in cui lei, dopo una lite, gli avrebbe detto di “non rompere”). Nelle scorse ore a Domenica In l’attrice si è pubblicamente difesa dalle illazioni sul suo conto e ha affermato:

“Sì, quella sera io gli ho scritto ‘non rompere le palle’. Aveva bevuto. Anthony aveva il problema dell’alcol, che avevo anche io. Quella sera era strano, petulante. Mi aveva chiamato, io ero allegra quella sera perché il giorno dopo avrei dovuto iniziare la mia avventura ad X Factor dopo gli anni difficili di Weinstein. Ma non bisogna pensare che si è tolto la vita per quello, avevamo litigato tante altre volte”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “Il problema è che quando uno è depresso sta male, e c’è una grande lezione che dobbiamo imparare tutti e credo che Anthony da lassù voglia questo: il suicidio è un gesto estremo ma chi lo fa in quel momento vuole solo sollievo, non vuole morire veramente. Cerca solo di fermare i suoi pensieri che sono troppo pesanti, troppo forti”.

Asia Argento

Asia Argento si difende sul caso Bourdain

In queste ore ha generato clamore in rete quanto emerso da una biografia non autorizzata sulla scomparsa di Anthony Bourdain (e contenente alcuni dei messaggi che avrebbe inviato allo chef quella che all’epoca era la sua compagna, Asia Argento). La stessa attrice si è difesa dalle ipotesi e dalle illazioni sul suo conto, specificando che probabilmente – a causa della sua depressione – Bourdain si sarebbe comunque tolto la vita e svelando anche che entrambi fossero d’accordo nell’avere una relazione aperta. In tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG