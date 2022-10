Giorgia Gabriele, avrebbe testimoniato in tribunale nella causa che vede protagonista il suo ex, Gianluca Vacchi, contro i suoi domestici.

Alcuni ex domestici di Gianluca Vacchi lo hanno accusato di sfruttamento e vessazioni e la sua ex, Giorgia Gabriele, ha testimoniato al tribunale di Bologna in merito alla vicenda. Secondo La Repubblica l’ex fidanzata di Vacchi ha confermato che il creator digitale avesse avuto degli “scatti d’ira” con il suo personale nel momento in cui “le direttive non venivano attuate dal personale domestico”.

Gianluca Vacchi e i domestici: la testimonianza di Giorgia Gabriele

Dopo il silenzio degli ultimi mesi la querelle tra Gianluca Vacchi e i suoi domestici è tornata alla ribalta per via della testimonianza fornita nelle scorse ore dall’ex fidanzata di Mr Enjoy, Giorgia Gabriele, che avrebbe confermato la versione dei domestici in merito agli scatti d’ira avuti dal creator digitale (a cui lei è stata legata dal 2014 al 2017). Gianluca Vacchi, travolto dal clamore generato dalla vicenda, ha annunciato a sua volta che avrebbe intrapreso le vie legali per difendere la sua reputazione e inoltre sui social era stato diffuso un video da parte di alcuni membri del suo staff che avevano smentito quanto affermato dai suoi ex dipendenti. In tanti sono curiosi di sapere quale sarà l’epilogo della vicenda e chi avrà la meglio in tribunale.

