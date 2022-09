Nella biografia non autorizzata su Anthony Bourdain sono contenuti alcuni sms inviati da Asia Argento allo chef poche ore prima del suicidio.

Il giornalista americano Charles Leerhsen ha scritto una biografia non autorizzata sugli ultimi giorni di vita di Anthony Bourdain e contenente alcuni messaggi che il celebre chef avrebbe scambiato con alcuni membri della sua famiglia e con l’attrice Asia Argento (all’epoca sua compagna) poco prima di uccidersi in una stanza d’albergo. Asia Argento (così come i familiari di Bourdain) avrebbe minacciato una causa per diffamazione al giornalista, ma nonostante questo il libro dovrebbe uscire il prossimo 11 ottobre. Nell’ultimo sms inviato dall’attrice allo chef sarebbe stato scritto: “Adesso smettila di rompere”.

Asia Argento: gli ultimi sms a Anthony Bourdain

L’8 giugno 2018 Anthony Bourdain si è tolto la vita impiccandosi in una stanza d’albergo. Stando a quanto riportato dai giornali all’epoca della tragedia, lo chef soffriva da tempo di depressione e l’abuso di alcol e farmaci non avrebbe giovato alla sua già difficile situazione psicologica.

Nella nuova biografia in uscita sulla vita dello chef sono emersi poi alcuni dettagli scioccanti sulla sua relazione con Asia Argento e sui problemi di gelosia avuti da Bourdain nonostante lui e l’attrice avessero una relazione aperta. L’ultima lite tra i due sarebbe avvenuta proprio poche ore prima che lui si togliesse la vita a causa di alcune foto che ritraevano la figlia di Dario Argento insieme ad un altro uomo. Dopo la discussione avuta con Bourdain l’attrice gli avrebbe scritto di “smetterla di rompere”, e poco ore più tardi lui avrebbe compiuto il gesto estremo.

