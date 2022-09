Vanessa Incontrada ha confessato alcuni retroscena sulla fine della sua storia con Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal.

Dopo 15 anni insieme Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno deciso di separarsi pacificamente e nelle ultime ore l’attrice ha svelato a Oggi che, nonostante abbiano deciso di lasciarsi, continueranno a essere legati per via del loro unico figlio, Isal: “È un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente”, ha dichiarato l’attrice.

Vanessa Incontrada: la confessione su Rossano Laurini

Da pochi mesi Vanessa Incontrada ha confermato la fine della sua unione con Rossano Laurini, ma le indiscrezioni in merito alla questione circolavano già da tempo. L’attrice ha preferito non svelare i motivi per cui abbiano deciso di lasciarsi, ma nelle ultime ore ha precisato che la loro separazione sarebbe avvenuta pacificamente e che lei e il suo ex continueranno a sentirsi e ad essere legati per via dell’amore che lega entrambi al loro bambino, Isal, rimasto a vivere con l’attrice. In tanti si chiedono se ci sarà un nuovo amore nel futuro dell’attrice e conduttrice che, per adesso, continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

