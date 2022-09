Secondo indiscrezioni Wanda Nara e Mauro Icardi si fronteggeranno in tribunale dopo aver annunciato pubblicamente la loro separazione.

Il divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi, secondo i rumor in circolazione, sarà tutt’altro che semplice: i due – stando a quanto riporta TgCom24 – dovranno mettere in mano ai loro legali le pratiche relative alla spartizione del loro ingente patrimonio (di 60 milioni di euro) e ovviamente la custodia delle figlie, Francesca e Isabella.

Mauro Icardi Wanda Nara

Wanda Nara e Icardi: la battaglia legale

L’unione tra Mauro Icardi e Wanda Nara è naufragata nel peggiore dei modi: dopo le accuse di tradimento e la decisione di tornare insieme i due hanno ufficializzato la loro separazione a mezzo social e, nelle ultime ore, si sono scagliati frecciatine infuocate tramite stories su Instagram.

A quanto pare quindi l’unione non è terminata pacificamente ed è probabile che alla separazione tra i due seguirà una battaglia legale per la spartizione dei loro beni e per la custodia delle due figlie. Wanda Nara è già reduce dal difficile divorzio con Maxi Lopez, che aveva lasciato proprio per amore di Icardi. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e in Argentina si vocifera già che Wanda abbia un altro uomo.

