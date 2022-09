Aurora Ramazzotti ha mostrato per la prima volta il suo pancino via social e la futura nonna Michelle Hunziker è andata in visibilio.

Più felice e raggiante che mai Aurora Ramazzotti ha messo per la prima volta in mostra il suo pancino attraverso alcune stories via social e sua madre, Michelle Hunziker, l’ha lodata entusiasta: “Fatti vedere, ma sei bellissima amore! Hai una luce splendente e particolare”, ha detto la showgirl nelle stories, e ancora: “Se non ti conoscessi direi che sei incinta”.

Aurora Ramazzotti mostra il pancino

Aurora Ramazzotti ha da poco confermato di aspettare un bambino e nelle ultime ore ha mostrato felice le prime rotondità dovute alla gravidanza. Nonna Michelle e nonno Eros sono più felici che mai e nelle ultime ore hanno scritto dediche e messaggi d’amore alla figlia, che darà loro il primo nipotino.

La notizia della gravidanza di Aurora era trapelata già un mese fa ma lei e il fidanzato Goffredo Cerza hanno preferito attendere la fine del terzo mese per dare l’annuncio al pubblico social. Per adesso Aurora ha preferito non svelare ulteriori dettagli ai fan e lei stessa ha ammesso che risponderà alle loro domande sulla gravidanza non appena si sentirà pronta.

