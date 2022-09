L’influencer Chiara Nasti è ormai giunta al termine della gravidanza e si è sfogata con i fan per i suoi chili in più.

Chiara Nasti diventerà presto mamma del piccolo Thiago, il figlio atteso insieme al fidanzato Mattia Zaccagni. Sui social, nelle sue ultime stories, l’influencer si è sfogata con i fan per via dei suoi chili in più (5 presi durante la gravidanza) e per il pancione, che ormai sta diventando per lei un peso: “Ma rendo l’idea di quanto sia enorme? Vi giuro che per me è diventato impossibile anche uscire. Non sto scherzando… ho un mal di schiena atroce e faccio fatica a muovermi. Pensavo mi venisse una pancia un po’ più piccolina…invece è tutta in fuori perché non mi si è distribuita sui lato… è davvero ingombrante”, ha dichiarato mostrandosi ai fan.

Chiara Nasti: la fine della gravidanza

Molto presto Chiara Nasti darà alla luce il suo primo figlio e lei e il fidanzato Mattia Zaccagni – che convoleranno a nozze nel 2023 – sono più felici che mai. L’influencer non ha mai smesso di aggiornare i fan su questo delicato periodo della sua vita e nelle ultime ore si è lamentata per il suo pancione, diventato ormai enorme. Nei mesi scorsi l’influencer aveva scatenato una bufera sui social per alcune delle sue affermazioni sui chili presi durante la gravidanza e per aver definito le altre donne incinte “svaccate”. La fidanzata di Zaccagni ha sempre replicato alle polemiche nei suoi confronti e ha affermato di non volersi curare delle critiche.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG