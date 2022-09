Adriana Volpe è tornata a parlare a Chi della sua ex collega, Sonia Bruganelli, e degli atteggiamenti che non avrebbe mai del tutto digerito.

In un’intervista a Chi Adriana Volpe è tornata a parlare della nuova edizione del GF Vip, quella da cui – a differenza di Sonia Bruganelli – è stata esclusa. La conduttrice ha confessato al settimanale di Signorini di star comunque seguendo le nuove puntate del programma e ha scagliato una frecciatina contro la moglie di Paolo Bonolis, che dopo la sesta edizione del reality show aveva affermato di non voler tornare al GF Vip.

“Ho provato in tutti i modi a creare un ponte fra me e lei, ma non ha voluto. Quando, in puntata, Elenoire Ferruzzi ha detto a Sonia: “Torna a seguirmi sui social”, mi sono morsa la lingua. Mi veniva da dire: “Almeno per un po’ ti ha seguita”. Io ho lavorato con Sonia per otto mesi e non lo ha mai fatto, mentre io l’ho seguita. A fine programma ho smesso di farlo anch’io. […] Siamo all’inizio. Ma ho ben chiara l’immagine di Sonia nella prima puntata di questa edizione, in cui indossa un collier Bulgari a forma di serpente e dice: “C’è sempre una serpe in seno”, ha dichiarato Adriana Volpe.

Adriana Volpe: la frecciatina a Sonia Bruganelli

Sebbene non lavorino più fianco a fianco, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli continuano a scagliarsi stoccate e frecciatine “a distanza”. In queste ore l’ex opinionista del GF Vip ha rilasciato un’intervista a Chi in cui, tra le altre cose, ha svelato alcuni retroscena sulla moglie di Paolo Bonolis e su alcuni comportamenti da lei avuti nei suoi confronti.

Per quanto riguarda invece Orietta Berti – giunta al GF Vip al posto di Adriana Volpe – la conduttrice ha affermato: “Credo che Orietta ci possa riservare sorprese perché lei dichiara di dormire poco e potrà rimanere sintonizzata sul canale del live”, ha affermato.

