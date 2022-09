Maria De Filippi ha perso le staffe con Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno ripreso a battibeccare a Uomini e Donne.

Per la prima volta Maria De Filippi ha davvero perso le staffe a Uomini e Donne e ha tuonato contro Ida Platano e Riccardo, che hanno ripreso a litigare per i loro irrisolti problemi di gelosia. In particolare il cavaliere si è detto infastidito perché Ida avrebbe ripreso a frequentare il suo cavaliere, Alessandro, pur ammettendo di non essere innamorata di lui. Maria De Filippi ha risposto alle provocazioni di Guarnieri tuonando:

“Lo ha fatto perché le piaci tu ma visto che hai ballato con un’altra donna e lei ha deciso di distrarsi e non pensare a te, per questo è uscita con Alessandro, per ripicca”, ha dichiarato la conduttrice e poi, rivolgendosi a Ida: “Scusami se te lo dico ma a volte sembri proprio una 15enne”.

Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi difronte all’ennesimo scontro infuocato tra Ida e Riccardo a Uomini e così se l’è presa con entrambi, dando persino della 15enne alla dama bresciana. Ida e Riccardo sono tornati entrambi a Uomini e Donne dopo che la loro storia – caratterizzata da numerosi tira e molla – è definitivamente naufragata nella precedente edizione. In particolare Ida ha accusato Riccardo di aver tradito la sua fiducia, non volendosi impegnare con lei pur avendo più volte manifestato la sua attrazione nei suoi confronti. I due riusciranno finalmente a trovare altri partner all’interno del dating show? I fan sono in trepidante attesa di scoprirlo.

