Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra hanno confermato di aver avuto una lite e che, da oltre 3 anni, non parlerebbero. Nelle ultime ore l’ereditiera ha dichiarato via social che non andrà al GF Vip per cercare un chiarimento con sua sorella e, secondo il settimanale Chi, le possibilità che le due prima o poi si rappacifichino sono alquanto scarse. Secondo il settimanale alla base della rottura tra le due ci sarebbe stato il desiderio di Ginevra di emergere come cantante, seguendo le orme di sua sorella Elettra.

Elettra Lamborghini e Ginevra: i retroscena sulla lite

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini alla base della lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini vi sarebbe stato il desiderio da parte di quest’ultima di emergere come cantante, proprio come sua sorella Elettra. Inizialmente Ginevra avrebbe chiesto aiuto proprio a sua sorella e quando poi avrebbe deciso di fare tutto da sola (contattando un manager senza averla avvisata) Elettra Lamborghini si sarebbe risentita e avrebbe deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con lei (evitando persino di trascorrere con lei il Natale e non invitandola al suo matrimonio).

“A un certo punto Ginevra decide di cambiare vita e di voler tentare di seguire la carriera di cantante proprio come Elettra. Così si dà da fare, le chiede aiuto, ma trova sempre un muro, fino a quando non decide di fare da sola. Elettra non la prende bene: la vive come una mancanza di rispetto, si sente “tradita” e pensa che la sorella non abbia tenuto conto della sua volontà”, si legge sul settimanale di Signorini. La questione riceverà conferme da parte delle due sorelle?

