Anna Tatangelo ha perso questa mattina la sua adorata mamma, Palmira Vinci, che da tempo lottava contro una grave malattia. La donna si è spenta a Sora, dove era apprezzata e conosciuta da molti membri della comunità cittadina. Sua figlia Anna non aveva nascosto già negli anni passati quanto fosse stato doloroso per lei vivere da vicino la malattia della madre, a cui è sempre stata molto legata. “La mia mamma è un carrarmato, mi ha insegnato tanto in questi due anni, tantissimo”, aveva detto la cantante a Verissimo, trattenendo a stento le lacrime.

Anna Tatangelo è stata colpita da un tragico e doloroso lutto: nelle ultime ore la cantante di Sora ha perso la sua adorata mamma, Palmira, che da tempo lottava contro una grave malattia che l’aveva fortemente debilitata.

A Sora in tanti conoscevano la donna e in queste ore sui social in molti hanno scritto messaggi di cordoglio a lei dedicati, esprimendo il loro affetto e il loro sostegno anche all’ex compagna di Gigi D’Alessio, che sicuramente sarà estremamente addolorata per quanto accaduto. Al momento Anna Tatangelo non ha ancora rotto il silenzio per la scomparsa di sua madre, ma è possibile che lo farà nelle prossime ore.

