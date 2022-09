La professoressa di Amici Alessandro Celentano ha svelato chi, a suo avviso, sarebbe stata la miglior ballerina del programma.

Alessandra Celentano è diventata famosa per via dei suoi giudizi severi e impietosi nei confronti dei giovani talenti passati all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. L’insegnante ha svelato per la prima volta a Oggi chi secondo lei sarebbe stata la miglior ballerina passata all’interno del programma: “Anbeta Toromani, anche se non è stata una mia allieva”, ha detto.

Alessandra Celentano: la miglior ballerina di Amici

Alessandra Celentano si è attirata spesso contro critiche e bufere per via dei suoi giudizi severi e perentori ad Amici di Maria De Filippi, ma nonostante questo l’insegnante ha sempre difeso il suo diritto a essere schietta e sincera (evitando così di far coltivare false speranze ai suoi allievi). La nipote di Adriano Celentano ha anche dichiarato di aver sviluppato ormai un talento formidabile nel riconoscere le capacità altrui e, dopo aver svelato quale sarebbe stata secondo lei la miglior ballerina passata ad Amici, ha svelato anche un retroscena su Stefano De Martino che oggi, oltre a lavorare come ballerino, si è affermato come conduttore tv. “L’avevo previsto. Gli dissi: “A te piace essere protagonista, vedrai che farai altro”, ha confessato a Oggi.

