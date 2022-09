Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero rimasti a vivere sotto lo stesso tetto in attesa di raggiungere un accordo attraverso i loro legali.

Il settimanale Oggi ha sganciato nuovi e inattesi retroscena sull’addio di Totti e Ilary o meglio sulla loro “convivenza forzata” all’indomani dalle loro reciproche dichiarazioni sul divorzio. Secondo il settimanale la showgirl e l’ex calciatore sarebbero rimasti a vivere sotto lo stesso tetto della loro lussuosa villa all’Eur (anche se in ale separate) e starebbero aspettando di raggiungere un accordo attraverso i loro legali. Sempre secondo Oggi, Ilary sarebbe intenzionata a restare a vivere nella casa insieme ai figli, e per lei sarebbe Totti a doversi cercare una nuova casa.

Francesco Totti Ilary Blasi

Ilary Blasi e Totti sotto lo stesso tetto: l’indiscrezione

Dopo l’intervista scandalo di Francesco Totti sulla sua separazione da Ilary Blasi sembra che la showgirl e l’ex calciatore si siano ritrovati loro malgrado a dover continuare a vivere sotto lo stesso tetto, in attesa di risolvere la loro separazione giudiziale (visto che entrambi avrebbero avuto difficoltà a trovare un accordo pacifico). Totti nel frattempo continuerebbe a godersi la sua storia d’amore con Noemi Bocchi mentre sulla sua ex moglie continuano a circolare indiscrezioni (l’ultima in merito a una sua liaison con un uomo nei vertici Mediaset). Ilary ha deciso di mantenere il massimo riserbo sulla questione e dopo le rivelazioni fatte dal marito si è barricata dietro il più assoluto silenzio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG