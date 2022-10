Ida Platano ha scagliato una frecciatina infuocata contro la sua ex rivale in amore, Roberta Di Padua.

Quest’estate Roberta Di Padua è finita nell’occhio del ciclone per una serata da lei trascorsa con Davide Donadei, reduce dalla rottura da Chiara Rabbi. Secondo Ida Platano – che come Roberta è ex di Riccardo Guarnieri – la sua ex collega avrebbe potuto evitare di “intromettersi” in una coppia che aveva già i suoi problemi. “Secondo me Roberta ha le sue colpe. Ma anche Davide… non poteva evitare? Lei non è fidanzata, certo, ma a mio parere dovrebbe evitare di intromettersi tra le coppie, anche se in crisi”, ha dichiarato Ida al Magazine di Uomini e Donne.

Ida Platano contro Roberta Di Padua

A quanto pare al coro d’indignazione contro Roberta Di Padua per la sua uscita con Davide Donadei si è unita anche Ida Platano, che con l’ex dama di Uomini e Donne condivide un tentativo – fallito – di far funzionare le cose con Riccardo Guarnieri. Roberta replicherà alle parole di Ida sul suo conto?

All’epoca dei fatti lei e Davide si erano sbrigati a chiarire come stessero davvero le cose tra loro, precisando anche che la loro sarebbe stata un’uscita in amicizia. In tanti si chiedono come siano andate davvero le cose tra i due e se Roberta riuscirà a trovare finalmente l’amore a Uomini e Donne (dove ha deciso inaspettatamente di tornare).

