Aurora Ramazzotti si è concessa un pomeriggio di shopping insieme a mamma Michelle Hunziker e alla suocera.

Ora che ha annunciato l’arrivo del suo primo figlio Aurora Ramazzotti si può godere finalmente la gravidanza alla luce del sole e nelle ultime ore il settimanale Gente ha paparazzato la ragazza, insieme alla madre Michelle Hunziker e alla suocera Francesca Romana Malato, mentre si dirigeva in un famoso negozio del centro di Milano per acquistare alcuni degli oggetti che le serviranno nei primi mesi dalla nascita del bambino. Aurora avrebbe acquistato una vascha da bagno per neonati, un cuscino per allattamento, delle tutine celesti e un maxi peluche a forma di orso con cui arrederà la camerata del bebè nella sua nuova casa.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: lo shopping per il neonato

A gennaio 2023 Aurora Ramazzotti diventerà mamma del suo primo bebè e in queste ore lei e la madre Michelle Hunziker, insieme alla futura nonna Francesca Romana, si sono concesse un giro di shopping per Milano dove hanno acquistato alcuni graziosi oggetti che serviranno al bebè nei suoi primi mesi di vita.

Alcuni giorni fa Aurora Ramazzotti ha preso parte al Gender Reveal Party organizzato in suo onore e ha scoperto che il suo primo figlio sarà un maschietto. Alla festa erano presenti anche i suoi genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, più emozionati che mai per l’arrivo del loro primo nipotino.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG