Belen Rodriguez ha svelato alcuni retroscena sulla nuova casa che avrebbe acquistato a Napoli con il suo ex marito, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato la felicità e l’armonia insieme e da alcuni giorni il ballerino ha svelato di aver acquistato una casa (che, secondo Chi, sarebbe costata 2 milioni di euro) a Napoli. Belen ha svelato alcuni retroscena sull’abitazione, dove lei e Stefano sognano di realizzare un grande giardino e una casetta sull’albero dove possa giocare il figlio Santiago.

“Lì costruiremo una casa nuova con un bel giardino. Ci darà una mano anche mio padre Gustavo. Così nostro figlio Santiago potrà avere la sua casa sull’albero, come ogni bambino. Ne avevo anche io una da piccola: ma la sua avrà pure il terrazzino. Trasferirci lì? Non proprio, all’inizio faremo avanti e indietro”, ha dichiarato a Gente la showgirl.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen Rodriguez: la nuova casa con De Martino

Dopo anni non semplici, Belen Rodriguez e De Martino sembrano aver ritrovato finalmente la loro serenità e hanno svelato di aver acquistato insieme una nuova casa dove un giorno sognano di vivere insieme. La casa verrà costruita su un terreno a Marechiaro acquistato dal ballerino, da sempre innamorato della sua Napoli. Lui e Belen per il momento continueranno a fare la spola tra Milano e Napoli anche per via dei loro impegni di lavoro, ma per loro questo passo rappresenta senza ombra di dubbio (come confessato dalla stessa showgirl) “un nuovo inizio”.

Stefano è riuscito a instaurare uno splendido rapporto anche con Luna Marì, la figlia che Belen Rodriguez ha avuto insieme al suo ex, Antonino Spinalbese, e che oggi vive insieme a loro.

