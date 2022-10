Secondo i rumor in circolazione Milly Carlucci sarebbe riuscita a convincere Carlotta Mantovan a prendere parte al suo Ballando con Le Stelle.

Dall’8 ottobre 2022 andrà in onda la nuova edizione di Ballando con le Stelle e, secondo TvBlog, Carlotta Mantovan, giornalista e vedova del compianto Fabrizio Frizzi, sarà “ballerina” per una notte proprio nella prima puntata del programma tv. Da tempo, anche a causa del suo lutto, Carlotta Mantovan è lontana dal mondo dei riflettori e in tanti sperano di vederla di nuovo nel piccolo schermo.

A quanto pare, secondo TvBlog, Milly Carlucci sarebbe riuscita a fare un “colpaccio” e ad avere Carlotta Mantovan nella prima puntata di Ballando con le Stelle, al via dall’8 ottobre.

Carlotta Mantovan, da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, si è progressivamente allontanata dal mondo dello spettacolo anche a causa del suo grave lutto. Nel 2018 ha perso suo marito, il celebre conduttore Fabrizio Frizzi, per un’emorragia cerebrale. La conduttrice è rimasta da sola a crescere sua figlia Stella, che all’epoca aveva soltanto 5 anni. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno mostrato il loro affetto e la loro ammirazione a Carlotta Mantovan, che ha vissuto il suo lutto sempre con la massima discrezione.

