Wanda Nara avrebbe richiesto la partecipazione dei suoi due famosi ex, Lopez e Icardi, per un docureality sulla sua vita.

Secondo il giornalista argentino Guido Zaffora (stando a quanto riporta Leggo.it) Wanda Nara sarebbe disposta a girare un reality show su di sé, ma a una condizione: la showgirl avrebbe chiesto espressamente che al programma prendano parte anche i suoi due famosi ex, Mauro Icardi e Maxi Lopez. Sarà vero?

Wanda Nara

Wanda Nara: il reality show

Da qualche settimana Wanda Nara ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con Mauro Icardi (che comunque sembra continuare a insistere nel voler stare con lei). Nel frattempo, secondo indiscrezioni, la showgirl sarebbe stata contatta per la realizzazione di una sorta di docureality sulla sua vita e per questo avrebbe espressamente chiesto che ad esso partecipino anche i suoi due celebri ex (e padri dei suoi figli) Maxi Lopez e Mauro Icardi. Con entrambi sembra che le liaison non sia finite nel migliore dei modi, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Nei giorni scorsi hanno fatto discutere alcune foto che Icardi ha postato e che ritraggono lui e Wanda Nara ancora insieme, nonostante lei abbia da poco ufficializzato la loro rottura.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG