Luisa Peterlongo, mamma di Ginevra Lamborghini, ha condiviso via social la lettera da lei inviata a Marco Bellavia dopo lo scandalo al GF Vip.

Luisa Peterlongo ha voluto prendere le difese di sua figlia dopo quanto accaduto al GF Vip per via dell’accanimento mediatico nei suoi confronti e, a seguire, ha pubblicato sui social la lettera che avrebbe inviato in privato a Marco Bellavia, esprimendogli il suo dispiacere per quanto successo e per il comportamento di Ginevra.

“Buongiorno Marco, sono la mamma di Ginevra. Vorrei esprimere il mio più grande dispiacere per tutto quello che ha subito e per le brutte parole dette da mia figlia. Non doveva succedere, mi dispiace tanto e le chiedo scusa dal profondo del mio cuore. Mi auguro che lei possa vivere sereno circondato dalle persone che gli vogliono bene e dal amore di suo figlio. Un abbraccio, Luisa“, si legge nella lettera pubblicata da Luisa Peterlongo via social.

Ginevra Lamborghini: la lettera della madre a Marco Bellavia

Un’ondata d’odio ha travolto Ginevra Lamborghini sui social dopo quanto da lei affermato su Marco Bellavia al GF Vip e per questo sua madre, Luisa Peterlongo, ha deciso di prendere le sue difese via social. Nelle ultime ore Ginevra ha partecipato alla diretta del reality show e a seguire, attraverso i social, ha ringraziato coloro che le hanno mostrato solidarietà via social, sfogandosi invece per la valanga di minacce, insulti e messaggi d’odio da lei ricevuti.

“Non vi nascondo che vengo da 4 giorni di puro inferno, 4 giorni dove mi sono sentita cadere il mondo addosso. L’odio che è stato riversato su di me e di riflesso sulla mia famiglia ha avuto un peso incalcolabile sul mio cuore”, ha scritto Ginevra nelle sue stories via social, dicendosi pronta a tornare più forte di prima.

