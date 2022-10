Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF Vip e il pubblico del programma tv non sembra credere nel suo pentimento.

Sfatta e con gli occhi gonfi di lacrime Ginevra Lamborghini ha lasciato la casa del GF Vip 6, dopo esser stata messa al corrente della sua squalifica per il comportamento avuto con Marco Bellavia. Nonostante nelle ultime ore l’ereditiera si sia mostrata pentita per ciò che ha detto all’ex collega, in tanti sui social non sembrano crederle e contro di lei continua a impazzare la bufera in rete.

Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini squalificata: la reazione del pubblico social

“Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti. Poverino un ca***“, ha tuonato alcuni giorni fa Ginevra Lamborghini all’indirizzo di Marco Bellavia e, per questo, il GF Vip ha deciso di squalificarla.

Nonostante Ginevra si sia mostrata pentita per le sue parole contro l’ex compagno d’avventura sui social in tanti non sembrano crederle e infatti in molti hanno continuato a inveire contro di lei attraverso i social e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Oltre ad alla squalifica dal GF Vip per Ginevra Lamborghini nell’ultima diretta del reality show anche Giovanni Ciacci – accusato di aver preso di mira Marco Bellavia – è stato eliminato al telefoto flash.

