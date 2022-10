Chiara Nasti ha scatenato l’ennesima bufera in rete a causa di una risposta da lei data a un fan dei social.

In queste ore Chiara Nasti ha pubblicato un video sui social dove si sente dire a un bambino “vaffanc***”. La questione ha sollevato polemiche in rete e un fan si è rivolto all’influencer chiedendole cosa ci fosse di divertente in un bambino maleducato. Per tutta risposta Chiara Nasti ha scritto: “Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci, perchè se forse non lo sai quel bambino sta molto bene economicamente. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”.

Chiara Nasti: la risposta a un fan

Chiara Nasti continua a sollevare polemiche in rete a causa dei suoi commenti e delle sue opinioni (nei giorni scorsi, ad esempio, ha sostenuto di non essersi vaccinata contro il Covid e che i vaccini sarebbero inutili). Nelle scorse ore l’influencer ha risposto a un fan e ha finito per scatenare una valanga di critiche. “Nasti è il nuovo passo verso l’abisso”, ha scritto un utente, mentre un altro gli ha fatto eco scrivendo: “Madonna il terrore che mi fa Chiara Nasti genitore di qualcuno”.

Chiara Nasti è da poco entrata nel nono mese di gravidanza e tra qualche settimana potrà tenere tra le braccia il suo primo figlio, Thiago. Molte delle affermazioni da lei fatta in merito alla sua gravidanza hanno scatenato polemiche e aspre critiche in rete.

