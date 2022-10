L’influencer Chiara Nasti è entrata nel nono mese di gravidanza e ha dedicato un tenero messaggio al suo bambino.

Tra appena un mese Chiara Nasti potrà tenere tra le braccia il piccolo Thiago, primo figlio avuto insieme al fidanzato Mattia Zaccagni. In queste ore l’influencer si è mostrata con il pancione seduta sul bordo della sua vasca da bagno e ha scritto un tenero messaggio al suo bebè: “Chiunque continua a ripetermi: “non sarà semplicissimo” ma a me non importa.. non vedo l’ora di vederti e sapere come sei, ancora non mi rendo conto che ogni giorno potrebbe essere quello giusto per conoscerci. Ti prometto che anche se non sarò una mamma perfetta, perché nessuna lo è, ti darò tutto l’amore e tutte le attenzioni di cui avrai bisogno”, ha scritto l’influencer.

Chiara Nasti: il nono mese di gravidanza

La gravidanza di Chiara Nasti è ormai agli sgoccioli e tra pochi giorni l’influencer potrà finalmente tenere tra le braccia il piccolo Thiago. Negli ultimi mesi l’influencer non ha mancato di aggiornare i fan sulle sue condizioni e sugli sviluppi della gravidanza, spesso attirandosi contro una marea di polemiche.

In particolare in molti hanno avuto da ridire per le sue affermazioni sui chili in gravidanza e anche per il Gender reveal party che lei e Zaccagni hanno voluto organizzare allo stadio Olimpico. Finora Chiara Nasti si è detta indifferente alle critiche, e in tanti sono curiosi di sapere come se la caveranno lei e il suo fidanzato una volta diventati genitori.

