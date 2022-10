Cristina Marino continua ad allenarsi anche durante la sua seconda gravidanza e la questione non manca di sollevare polemiche in rete.

La moglie di Luca Argentero, Cristina Marino, è incinta del suo secondo figlio e sui social continua a mostrarsi durante i suoi allenamenti dispensando consigli di benessere ai suoi fan. La questione non ha mancato di sollevare polemiche e, nonostante l’attrice sfoggi una forma fisica perfetta (e sia tornata a sfoggiarla anche dopo la sua prima gravidanza) in tanti l’hanno criticata giudicando eccessivo il suo amore per l’allenamento. “Tutto ciò che faccio lo faccio con grandissima coscienza, sono già stata incinta… Non è frutto della mia ossessione, anzi. Prima di parlare, fatelo con criterio”, ha replicato lei nelle sue stories.

Cristina Marino: polemiche per gli esercizi in gravidanza

Cristina Marino è in attesa del suo secondo bambino e come sempre non ha rinunciato a prendersi cura di sé e a fare esercizio fisico. A quanto pare la questione non è andata a genio a molti dei suoi fan che, in queste ore, hanno invitato l’attrice a concentrarsi sulla gravidanza e a non sottoporsi ad inutili stress.

Lei ha replicato nelle sue stories specificando che mantenersi in forma, per lei, sarebbe un regalo per sé stessa e anche per il suo bebè: “E’ veramente datato e ignorante pensare che in gravidanza si possa mangiare tutto quello che ci va. Rimanere in forma, mangiare sano, è un regalo che fate a voi stesse e ai vostri figli”, ha affermato la moglie di Luca Argentero, che nel 2020 è diventata mamma della piccola Nina Speranza.

