Al GF Vip l’opinionista Orietta Berti ha confessato di indossare sempre una parrucca per le sue apparizioni in pubblico.

Orietta Berti ha svelato quale sarebbe il suo segreto di Pulcinella, ossia che indosserebbe sempre una parrucca per le sue apparizioni tv. La celebre cantante ha confessato di avere un’infinità di parrucche, conservate nella sua abitazione Italiana e in quella di Los Angeles.

Orietta Berti

Orietta Berti: la parrucca

Orietta Berti ha svelato al GF Vip di indossare sempre la parrucca e il conduttore Alfonso Signorini si è anche concesso un selfie nelle sue stories indossando proprio la chioma finta della celebre cantante. La Berti a quanto pare indosserebbe le parrucche per risultare sempre in ordine durante le sue apparizioni tv e per non sottoporre i suoi capelli a troppi trattamenti che finirebbero per rovinarli.

Quest’anno la Berti è stata scelta come opinionista del GF Vip al fianco di Sonia Bruganelli, che sul suo conto ha espresso tutta la sua ammirazione. “In tv dice cose carine ma fuori le telecamere dice cose cattivissime. Ma veramente eh. Si sta ancora sciogliendo, secondo me potrà tirar fuori delle ‘oriettate’ evidenti”, ha dichiarato l’opinionista al Maurizio Costanzo Show.

