Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip Ginevra Lamborghini ha chiarito cosa proverebbe per Antonino Spinalbese.

Al GF Vip Ginevra Lamborghini si è scontrata con il suo amico Antonino Spinalbese e a seguire, una volta tornata in albergo, ha chiarito ai suoi fan cosa proverebbe per l’hair stylist, ammettendo che alcuni suoi comportamenti delle ultime settimane l’avrebbero ferita. “Ho visto un Antonino cambiato, disponibile a strategie infantili che non gli si addicono. Secondo me ha avuto un atteggiamento non conforme a quello che è lui, questo mio modo di parlargli è dovuto al fatto che ero un pò ferita”, ha dichiarato nelle sue stories, e ancora: “Io per lui provo tanto bene, questo rimane e se dico che supporto i gintonic è perchè supporto i rapporti veri. Io sopporto quello che c’è di bello e puro tra di noi, quindi evviva i gintonic sempre e comunque.”

Ginevra Lamborghini: la confessione su Antonino

In tanti sognavano una liaison tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese al GF Vip ma poi, a causa della squalifica dell’ereditiera, il sogno è sfumato ancor prima di cominciare. Nelle ultime ore i due hanno avuto modo di chiarirsi durante la diretta tv del programma e Ginevra ha detto all’amico di essere delusa da alcuni dei suoi comportamenti, invitandolo a non scadere in alcune dinamiche infantili portate avanti dagli altri concorrenti del programma.

Ginevra ha anche dichiarato di essere pronta ad avere un ulteriore chiarimento con Antonino una volta che anche lui sarà fuori dallo show e in tanti si chiedono se davvero i due troveranno il modo di avere un confronto. Per il momento sulla questione non è dato sapere di più.

