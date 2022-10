Dopo quasi 5 anni di alti e bassi con Ida Platano, Riccardo Guarnieri avrebbe deciso di lasciare Uomini e Donne a causa sua.

Riccardo Guarnieri intende lasciare Uomini e Donne? L’indiscrezione si è fatta sempre più insistente in rete e sembra che lo storico cavaliere del dating show sia convinto della sua decisione a causa di Ida Platano, l’ex fiamma da cui sarebbe ancora influenzato. A quanto pare Riccardo, pur avendo chiarito di non voler tornare insieme a lei, soffrirebbe nel vederla insieme ad altri uomini.

Riccardo Guarnieri vuole lasciare Uomini e Donne

Dopo continui tira e molla, problemi di fiducia e una proposta di matrimonio sfumata nel nulla, sembra che la storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano non sia ancora giunta al suo epilogo. Stando ai rumor circolati nelle ultime ore a causa dell’anticipazioni su Uomini e Donne, il cavaliere sarebbe intenzionato a lasciare il programma per non vedere più la sua ex accanto ad altri uomini.

L’indiscrezione per ora resta senza conferma e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari. Ida, di recente, aveva svelato quali fossero i lati di Riccardo che l’avevano fatta innamorare di lui e i due si erano commossi al centro dello studio del programma tv.

