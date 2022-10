Attraverso i social Letizia Porcu, che per 17 anni è stata compagna di Federico Fashion Style, ha annunciato la loro separazione.

Dopo 17 anni insieme e l’arrivo della figlia Sophie Maelle, Federico Fashion Style e Letizia Porcu hanno deciso di separarsi. Ad annunciarlo è stata la storica compagna dell’air stylist, che ha scritto in un comunicato diffuso via social: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia.”

Il celebre haïr stylist Federico Fashion Style a quanto pare è di nuovo single: lui e la sua storica compagna Letizia Porcu hanno deciso di separarsi, pur mantenendo rapporti pacifici. Al momento non è dato sapere quali siano i motivi della loro rottura e Federico Fashion Style, da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, non ha commentato la questione. Lui e Letizia hanno avuto insieme una figlia, Sophie Maelle, e lo stesso hair stylist ha confessato in passato le enormi difficoltà incontrate da lui e dalla sua compagna per riuscire ad avere la loro bambina (attraverso l’inseminazione artificiale).

“Abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia“, aveva rivelato lui a Il Messaggero.

