Da tempo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sognano di allargare la famiglia e adesso sembra che lei stia nascondendo un pancino sospetto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno presto genitori? Il rumor è diventato sempre più insistente in rete per via dell’ultimo evento a cui la coppia ha preso parte e dove la sorellina di Belen sembrava sfoggiare un pancino sospetto. Al momento né lei né Ignazio hanno confermato o smentito i rumor in circolazione.

Cecilia Rodriguez: le foto del pancino sospetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno mai fatto segreto di voler presto allargare la loro famiglia e, ora che i due hanno acquistato una nuova casa dove andare a vivere insieme, si vocifera che la presunta gravidanza di Cecilia possa essere già in corso. La sorellina di Belen al momento si è guardata bene dal confermare o dallo smentire la questione, e in tanti in rete si chiedono se lo farà.

Lei e Ignazio stanno insieme dal 2017 e la loro storia, sbocciata al GF Vip, è diventata subito molto importante. Dopo essere andati a vivere insieme i due non hanno fatto segreto che un giorno avrebbero desiderato ardentemente un bambino. “Quello che desidero di più è un figlio da Ignazio. Talvolta sogno anche di sposarsi, di fare una grande festa”, ha dichiarato Cecilia a DiPiù. Sulla questione emergeranno conferme? I fan della coppia sperano proprio di sì.

