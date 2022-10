Secondo i rumor in circolazione sarebbe in corso una crisi tra Tommaso Zorzi e il fidanzato Tommaso Stanzani.

Aria di crisi tra Tommaso Zorzi e Stanzani? I rumor in circolazione si fanno sempre più insistenti e a tal proposito il ballerino, interrogato dai fan dei social in merito alla questione, ha risposto senza confermare né smentire la notizia: “Questo è un periodo dove mi girano tanto, ma tanto. Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace molto parlare della mia vita privata. E sono molto schietto, non ne parlerò”, ha detto.

Tommaso Zorzi

Stanzani e Zorzi in crisi: i rumor

Da oltre un anno Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi fanno coppia fissa e di recente sono anche andati a convivere a Milano. Secondo i rumor in circolazione però tra i due sarebbe in corso una crisi e infatti da diverso tempo non appaiono insieme sui social. Interpellato dai fan in merito alla questione Tommaso Stanzani non ha fatto che aumentare i loro dubbi e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Finora tra i due tutto sembrava scorrere liscio come l’olio e entrambi avevano confessato di essere più innamorati che mai.

