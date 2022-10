Sonia Bruganelli ha confessato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua collega del GF Vip, Orietta Berti.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono le opinioniste del GF Vip 7 e per la prima volta la prima ha confessato alcuni retroscena sulla sua collega, confermando tra le altre cose che andrebbero d’accordissimo. “Con Orietta Berti mi trovo benissimo, in tv dice cose carine ma fuori le telecamere dice cose cattivissime. Ma veramente eh. Si sta ancora sciogliendo, secondo me potrà tirar fuori delle ‘oriettate’ evidenti”, ha confessato Sonia Bruganelli al Maurizio Costanzo Show.

Sonia Bruganelli: l’opinione su Orietta Berti

A quanto pare tra Sonia Bruganelli e Orietta Berti è nato uno splendido rapporto d’amicizia e infatti la moglie di Paolo Bonolis non perde occasione per esprimere la sua ammirazione verso la collega (a differenza di quanto fatto in precedenza con Adriana Volpe). Secondo lei nel privato Orietta Berti sarebbe molto diversa da come appare in tv e le avrebbe detto cose “crudeli” che l’avrebbero fatta divertire (forse sui concorrenti del programma).

Tra le due dunque tutto sembra scorrere liscio come l’olio mentre in precedenza Sonia Bruganelli era stata scelta come opinionista al fianco di Adriana Volpe, e tra le due non sembrava affatto correre buon sangue. Di recente Sonia Bruganelli ha ammesso di sentire “la mancanza” della celebre collega. Le due avranno trovato il modo di riappacificarsi?

