Sophie Taricone, prima e unica figlia del compianto Pietro Taricone, ha debuttato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma.

Sophie Taricone ha da poco compiuto 18 anni e insieme alla mamma Kasia Smutniak ha sfilato sul red Carpet della Festa del cinema Italiano, dove ha indossato un sensuale abito in velluto nero. In tanti sui social hanno lodato madre e figlia per la loro bellezza e in molti hanno espresso il loro calore verso Sophie, che a tantissimi fan di Pietro Taricone ricorda l’attore scomparso.

Sophie Taricone: il red carpet

Sophie Taricone, figlia dell’attore Pietro Taricone, ha sfilato per la prima volta insieme alla madre Kasia Smutniak sul red carpet della Festa del Cinema di Roma e sui social ha fatto il pieno di like. In tanti hanno notato quanto la ragazza, oggi 18enne, assomigli a suo padre, scomparso il 28 giugno 2010 in un tragico incidente con il paracadute. Sophie è stata cresciuta dalla sola madre Kasia Smutniak, che in seguito alla scomparsa di Taricone si è legata al produttore Domenico Procacci, padre del suo secondo figlio, Leone.

A Vanity Fair, in seguito all’incidente di Pietro Taricone, Kasia Smutniak rivelò: “Ho detto a Sophie: ‘Papà è morto. Lei, anche se soffre, capisce tutto e sa quanto è amata. E sa che il papà ha lasciato tutto questo amore intorno a lei“.

