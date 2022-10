Al Corriere della Sera Paolo Bonolis si è raccontato senza filtri ed è tornato a parlare della malattia di sua figlia Silvia.

Silvia Bonolis, primogenita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha subito un’ipossia alla nascita e questo ha fatto sì che alcune sue funzioni neurologiche fossero irrimediabilmente compromesse. Paolo Bonolis si è confessato a tal proposito nella sua intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della rabbia e della sofferenza che questo gli avrebbe causato.

“Non sono felice di questa cosa. Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia. Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ incazzato per ‘sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua”, ha dichiarato il conduttore.

Paolo Bonolis: la malattia della figlia Silvia

Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli hanno entrambi un rapporto davvero speciale con la loro figlia, Silvia, che a causa di un problema avuto alla nascita ha subito un danno neurologico permanente. Il conduttore ha ammesso di non aver ancora superato la rabbia e la sofferenza per ciò che è accaduto a Silvia, che per lui è davvero speciale. Bonolis ha anche confermato le voci in circolazione in merito alla decisione – sua e di Sonia Bruganelli – di vivere in case separate ma adiacenti.

“Non mi dispiace perché è quello che desidera e quando vuoi bene a una persona, imporle qualcosa che non desidera è una pura cattiveria. Non è certamente il mio percorso ma essendo il suo corrisponde in piccola parte a quello che avevo detto prima: è una specie di testamento biologico in vita. Va bene, ci sta, anche perché poi stiamo parlando di una differenza di 40 metri”, ha specificato.

