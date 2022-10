A Vercelli il soffitto di una famosa discoteca in cui si stava esibendo Andrea Damante è improvvisamente crollato.

Il soffitto della discoteca Globo a Vercelli è crollato improvvisamente mentre il dj veronese Andrea Damante stava dando inizio alla sua esibizione. La scena è stata ripresa dalle fotocamere delle molte persone presenti all’evento e, fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi né feriti. Per adesso il dj non ha rilasciato dichiarazioni in merito a quanto accaduto.

Andrea Damante

Andrea Damante: il tetto della discoteca è crollato

Da anni l’ex tronista Andrea Damante porta orgogliosamente avanti la sua carriera di Dj peccato che, durante la sua ultima esibizione a Vercelli, sia stato protagonista di una brutta disavventura: il tetto della discoteca Globo dove si stava svolgendo il suo evento, è infatti crollato improvvisamente. Per fortuna né il pubblico né il dj hanno riportato conseguenze, ma il video dell’incidente è presto rimbalzato sui social tra l’incredulità generale.

Andrea Damante non ha commentato l’accaduto, ma di recente sono circolate numerose indiscrezioni sulla sua vita sentimentali: sembra infatti che lui e la fidanzata Elisa Visari siano in crisi a causa di presunti tradimenti da parte del Dj. Sarà vero? Al momento entrambi continuano a mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG