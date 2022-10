Il papà di Antonella Fiordelisi, Stefano, ha confessato alcuni retroscena sulle passate liaison della figlia.

Stefano Fiordelisi, papà dell’attuale concorrente del GF Vip Antonella Fiordelisi, ha svelato a DiPiù alcuni retroscena sulle relazioni avute in passato da sua figlia con Ignazio Moser e con Francesco Chiofalo. Il padre della schermitrice ha rivelato che entrambi avrebbero mentito sul conto di sua figlia.

Antonella Fiordelisi: i retroscena svelati dal padre

Il papà di Antonella Fiordelisi ha rotto per la prima volta il silenzio sul conto di sua figlia e della sua vita sentimentale, affermando – tra le altre cose – che Ignazio Moser (che avrebbe avuto con lei una breve relazione prima di diventare noto al pubblico tv) fosse follemente innamorato di Antonella e che poi, una volta finita la liaison, avrebbe affermato di esser stato lui a lasciarla (cosa non vera a detta del padre della modella). Per quanto riguarda invece Francesco Chiofalo, altro celebre ex della gieffina, il padre Stefano ha assicurato che gli avrebbe voluto bene come a un figlio ma ha anche specificato che, una volta scoperto il suo tradimento ai danni della figlia, lui e sua moglie avrebbe preferito non ospitarlo più in casa.

“Francesco ci piaceva, è anche venuto tante volte qui a casa da noi a Salerno e per me e mia moglie era davvero quasi come un figlio. Poi però Antonella ha scoperto un suo tradimento e benché siano tornati insieme, mia figlia non è più riuscita a fidarsi e anche noi abbiamo preferito non ospitarlo più a casa. Alla fine Antonella ha deciso di lasciarlo”, ha dichiarato a Di Più.

