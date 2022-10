Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole: allo stadio di Monaco i due si sono mostrati insieme.

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di non nascondersi più e nelle ultime ore sono stati ripresi dalle telecamere mentre erano sugli spalti dello stadio Luigi II, nel Principato di Monaco. Nei giorni scorsi lo stesso Totti si era mostrato in compagnia della sua nuova fiamma via social e, secondo i rumor in circolazione, i due si sarebbero scambiati due anelli come promessa d’amore.

Totti e Noemi allo stadio

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati insieme allo stadio, per la prima volta seduti l’uno accanto all’altra durante la partita Monaco-Clermont. La relazione tra i due, confermata dall’ex calciatore durante la sua controversa intervista al Corriere della Sera, proseguirebbe da circa 10 mesi e, la scorsa settimana, la coppia era stata avvistata con due anelli identici alle mani.

Al momento Noemi Bocchi non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua storia con Francesco Totti, mentre si vocifera che l’ex Capitano stia affrontando una difficile battaglia legale con l’ex moglie, Ilary Blasi, per quanto riguarda la divisione del patrimonio e la custodia dei figli. In tanti tra i fan dei due si chiedono come andranno a finire le cose tra l’ex calciatore e l’ex moglie e al momento gli animi tra loro sembrano essere alquanto tesi.

