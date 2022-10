Il settimanale Chi ha avvistato Totti e Noemi in un ristorante di Roma e si dà il caso che i due indossassero una coppia di anelli identici.

Il settimanale Chi ha lanciato un nuovo scoop su Francesco Totti e Noemi Bocchi: i due, paparazzati durante una cena con i figli in un ristorante di Roma, porterebbero alle dita una coppia di fedine identiche, forse promessa d’amore per i loro primi 10 mesi insieme. L’ex calciatore ha confermato la liaison con Noemi nella sua discussa intervista al Corriere della Sera e ha specificato che la loro storia d’amore sarebbe iniziata dopo il suo addio a Ilary Blasi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: gli anelli

A quanto pare Francesco Totti intende fare sul serio con Noemi Bocchi: i due sono stati paparazzati da Chi in un ristorante di Roma e entrambi avrebbero indossato una coppia di anelli identici, forse la promessa d’amore per i loro primi 10 mesi insieme. L’ex Capitano, che nelle ultime ore è stato rintracciato da Striscia la Notizia, per il momento ha preferito non svelare “troppo” sul suo rapporto con Noemi e nel frattempo si vocifera che tra lui e Ilary Blasi regni il gelo. La showgirl, alcuni giorni fa, gli ha scagliato una frecciatina via social in merito allo scoop sui presunti Rolex che, a detta di Totti, lei gli avrebbe sottratto e la questione ha scatenato l’ilarità della rete.

