Valerio Staffelli ha raggiunto Francesco Totti a cui ha consegnato il tapiro d’oro per la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi.

Striscia la Notizia è riuscita a rintracciare Francesco Totti e, attraverso il suo inviato Valerio Staffelli, gli ha fatto recapitare il tapiro d’oro per come sono andate le cose tra lui e la moglie, Ilary Blasi, che si sono separati dopo 20 anni insieme. Staffelli ha anche fatto alcune domande all’ex calciatore sulla fine del suo matrimonio con Ilary e ovviamente l’ha stuzzicato così come fatto in passato anche con gli altri “attapirati”. “Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo…” ha detto Staffelli in riferimento al tapiro d’oro consegnato a Totti, e ancora: “Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi”. L’ex calciatore, impassibile, ha risposto vago: “Dici? Vediamo…”.

Francesco Totti

Il tapiro d’oro a Francesco Totti

Nelle scorse ore Francesco Totti si è trovato a dover far fronte alle domande incalzanti di Valerio Staffelli, che ha provato a stuzzicarlo sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi e sulle reciproche frecciatine che i due si sono scagliati negli scorsi mesi.

Quando l’inviato del Tg satirico gli ha chiesto se gli avessero dato più fastidio gli sfottò dei tifosi laziali o le recenti frecciatine social di Ilary, Francesco Totti ha cercato di glissare affermando: “Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti.“ Insomma, l’ex calciatore ha preferito non dare adito alle provocazioni di Staffelli e al momento, sulla discussa separazione tra lui e Ilary, non sono emerse ulteriori novità.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG