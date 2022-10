Sui social Ilary Blasi si è mostrata mentre strizzava un occhio difronte a un negozio dei Rolex e ha taggato anche il suo ex marito, Francesco Totti.

Di recente Francesco Totti ha accusato Ilary Blasi di avergli sottratto alcuni dei suoi preziosi Rolex. La conduttrice ha preferito non replicare alle parole del marito ma, nelle scorse ore, ha postato sui social una story ironica dove la si vede strizzare un occhio difronte a un negozio di Rolex. Nel messaggio ironico condiviso via social la conduttrice ha taggato anche il suo marito, Francesco Totti, che al momento ha preferito non replicare.

Ilary Blasi, poco fa su Instagram, ironizza sulla storia dei Rolex spariti. E tagga pure Totti. La soap continua. #TottiBlasi pic.twitter.com/X3ycgc02Xi — Francesco Canino (@fraversion) October 4, 2022

Ilary Blasi e le stories sui Rolex

A quanto pare Ilary Blasi ha scelto di ironizzare sulle ultime dichiarazioni fatte dal suo ex marito, Francesco Totti, e le sue recenti accuse in merito ai Rolex che lei gli avrebbe rubato. In giro per il centro di Roma la conduttrice si è mostrata mentre ammiccava proprio difronte a un negozio del noto marchio di orologi e nella story in questione ha taggato proprio il suo ex marito. Francesco Totti – che a quanto pare sarebbe pentito per l’intervista scandalo contenente le sue accuse all’ex moglie – replicherà? Al momento sulla questione tutto tace e, secondo indiscrezioni, lui e Ilary sarebbero ai ferri corti.

