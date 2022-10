Wanda Nara è tornata a sedurre i suoi fan con uno scatto bollente e, secondo indiscrezioni, avrebbe deciso dove vivere dopo il suo addio a Icardi.

Wanda Nara ha sfoggiato sui social un look da gatta bollente per la sua ultima apparizione in tv e secondo il giornalista Angel de Brito la showgirl avrebbe affittato una casa a Istanbul, in Turchia, dove potersi presto trasferire insieme ai suoi figli. Sui social, dopo le ultime frecciatine al veleno contro il suo ex marito, Wanda Nara si è chiusa nel massimo riserbo in merito alla separazione.

Wanda Nara: il look da gatta e la separazione

Wanda Nara sembra essere ripartita da sé stessa dopo l’addio al suo secondo marito, Mauro Icardi, con cui sembra che abbia ingaggiato una difficile battaglia legale per la spartizione del patrimonio e la custodia dei figli. La showgirl nel frattempo, secondo il giornalista Angel de Brito, avrebbe affittato una nuova casa a Istanbul, città in cui probabilmente ha in serbo altri impegni di lavoro. Lei e Icardi hanno da poco annunciato la loro separazione e si sono scagliati alcune frecciatine infuocate a mezzo social. Sembra che alla base della rottura tra i due vi sia stato il tradimento del calciatore con la modella Eugenia Suarez e dopo il quale sua moglie, in un primo momento, era sembrata pronta a perdonarlo.

