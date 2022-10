Marco Bellavia è tornato sui social dopo il clamore generato dal suo addio al GF Vip e dal comportamento degli altri concorrenti.

Sui social continua a tenere banco il clamore generato dall’addio di Marco Bellavia al GF Vip a causa dei suoi problemi di depressione e, soprattutto, lo spiacevole comportamento avuto da alcuni dei suoi ex compagni d’avventura (accusati dal pubblico social di bullismo nei suoi confronti). Sui social l’ex concorrente ha postato una delle frasi da lui dette al termine della sua avventura nel reality show e ha aggiunto: “Educazione, lealtà, condivisione, lealtà… in cambio di…??”.

Marco Bellavia: le prime parole dopo il GF Vip

Il comportamento avuto dagli altri concorrenti del GF Vip nei confronti di Marco Bellavia è stato fortemente condannato dal pubblico del reality show ed è costato la squalifica a Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci dal programma tv. Per il momento Marco Bellavia non ha ancora rotto il silenzio sull’ondata d’affetto e di solidarietà da lui ricevuta a mezzo social ma in queste ore ha commentato con un post via social quanto gli è toccato vivere all’interno del programma. Intanto il conduttore Alfonso Signorini – così come Ciacci e Ginevra – si è scusato in diretta tv.

