Diva e Donna ha pubblicato le prime foto di Francesco Totti in compagnia della sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

Dopo le paparazzate e gli avvistamenti dei mesi scorsi il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le prime foto che ritraggono Francesco Totti e Noemi Bocchi, per la prima volta ufficialmente insieme durante i festeggiamenti del compleanno dell’ex Capitano della Roma. Con loro, seduti al tavolo di un ristorante Santa Severa molto amato dall’ex calciatore, sarebbero stati presenti anche i figli che lui ha avuto con Ilary Blasi.

Totti e Noemi: la prima foto insieme

Sorridenti e sereni nonostante i gossip che li hanno travolti negli ultimi mesi, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati fotografati in un noto ristorante di Santa Severa di cui l’ex Capitano è un cliente affezionato (si tratta dello stesso posto in cui avrebbe fatto la proposta di nozze a Ilary Blasi). Quelle pubblicate da Diva e Donna sono le prime foto ufficiali che ritraggono la nuova coppia insieme, anche se il rapporto è stato confermato dallo stesso ex Capitano e le voci che i due fossero insieme il giorno del suo compleanno erano già circolate nelle scorse settimane. Totti ha dichiarato di aver iniziato la sua storia con Noemi dopo l’addio a Ilary Blasi mentre la conduttrice ha preferito mantenere il massimo riserbo dopo la sua separazione dall’ex Capitano.

