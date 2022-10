Fedez ha chiesto ai fan di mandargli il loro incoraggiamento visto che, nelle prossime ore, dovrà sottoporsi a una risonanza magnetica.

Nei mesi scorsi Fedez è stato operato a causa di un raro tumore neuroendocrino del pancreas e adesso che il pericolo maggiore per lui sembra essere scongiurato, il rapper deve comunque sottoporsi di tanto in tanto a delle visite di controllo. In queste ore è stato lo stesso marito di Chiara Ferragni a svelare ai fan di doversi recare in ospedale per una risonanza magnetica e ha chiesto loro di inviargli vibrazioni positive. “Oggi visita di controllo dopo 6 mesi dalla rimozione del tumore”, ha scritto nelle sue stories, e ancora: “Mi aspetta una bella risonanza magnetica, che non amo particolarmente, mandate good vibes”.

Fedez è stato costretto a sottoporsi a una risonanza magnetica e a un’altra visita di controllo. Il rapper sarà costretto a sottoporsi periodicamente a controlli di questo tipo per via del tumore che ha scoperto di avere alcuni mesi fa e per cui si è sottoposto a un delicato intervento.

Oggi sembra che il rapper abbia superato la fase più difficile della malattia e lui stesso ha più volte aggiornato i fan sulle sue condizioni, svelando anche quanto il supporto della sua famiglia sia stato per lui fondamentale in un momento così difficile.

